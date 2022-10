Pagamenti: arriva Coinbar e gli acquisti si possono pagare in criptovalute

Roma, 17 ott. (Labitalia) – Pagare in criptovalute è già una realtà anche in Italia. Sono diversi i settori che hanno aperto al pagamento con Bitcoin e tutte le altre valute basate su tecnologia Blockchain. Ma se è già possibile acquistare in criptovalute un volo aereo, un taxi e persino dei beni luxury, ricordiamo che questo può avvenire spesso solo sulle piattaforme digitali, quindi online.

Coinbar – fondata a Roma nel 2019 da Antonello Cugusi insieme a un gruppo di giovani imprenditori – dopo aver spopolato negli scorsi anni con il primo bar dove è possibile pagare in Bitcoin, cambiare la criptovaluta in euro e viceversa, ha allungato lo sguardo verso il futuro, anticipandolo. La società con sede in zona Barberini, nel cuore della capitale, infatti, ha appena abilitato ai pagamenti in criptovaluta un’importante catena di abbigliamento maschile, Doppelganger, presente su tutto il territorio italiano con più di 100 punti vendita.

Se nel segmento lusso retail esistono già altri brand internazionali ad aver adottato questa forma di pagamento più facilmente integrabile, l’adozione da parte di un brand italiano è sicuramente una novità assoluta.

“Per noi di Doppelgänger è importante poter fornire sempre più servizi ed opportunità a tutti i nostri clienti. La possibilità di ricevere pagamenti rapidi e sicuri in Criptovalute, grazie a Coinbar Pay, tramite la tecnologia Blockchain, è un notevole passo in avanti a vantaggio dei nostri consumatori italiani ed internazionali", dichiara Federico Dezi, Ecommerce Manager di Doppelgänger.

“Siamo i primi in Italia e tra i primissimi in Europa a consentire il pagamento in criptovalute in un negozio fisico, offrendo al mondo retail una grande opportunità per allargare il business a nuove porzioni di mercato, ancora del tutto inesplorate”, dichiara Fabiano Taliani, Chief Operating Officer di Coinbar. Coinbar, in quanto exchange, ha dunque sviluppato un proprio gateway di pagamento, ovvero Coinbar Pay, che abilita i commercianti ad accettare il saldo in criptovalute in modo semplice, veloce e sicuro.

I vantaggi derivanti dall’utilizzo di criptovalute per i pagamenti digitali sono rivolti non solo a quegli utenti che detengono cripto e hanno dunque aspettative di crescita del loro valore, ma anche a tutti gli altri clienti, data la velocità di esecuzione delle operazioni di pagamento e alle possibili riduzioni delle commissioni a carico degli esercenti.

“Il negoziante può scaricare su qualsiasi device Coinbar Pay, un’app che lo abilita ad accettare pagamenti in Bitcoin ed altre criptovalute. Il pagamento è veloce anche per l’utente, avviene tramite scansione del Qr Code che include tutte le informazioni del pagamento e lo autorizza. Inoltre si può pagare anche con un proprio account e senza alcuna fee, registrandosi sul sito di Coinbar.io -aggiunge Taliani-. La nostra tecnologia innovativa converte in modo istantaneo il pagamento in euro, accreditando il tutto sul conto dell’azienda, in questo caso di Doppelgänger, facilitandone gestione e bilancio aziendale nella massima sicurezza e trasparenza, garantita dalla tecnologia Blockchain che caratterizza le criptovalute”, conclude Taliani.