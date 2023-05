Pagano: "Attività lobby fondamentale per Paesi democratici con libertà di azione"

Roma, 10 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Svolgendo un'indagine comparativa con altri Paesi ad economia avanzata, l'Italia è uno dei pochi a non essere dotato di una legge sulle lobby. In materia sono già 108 i disegni di legge che nel corso degli anni sono stati depositati...

Roma, 10 mag. (Adnkronos/Labitalia) – "Svolgendo un'indagine comparativa con altri Paesi ad economia avanzata, l'Italia è uno dei pochi a non essere dotato di una legge sulle lobby. In materia sono già 108 i disegni di legge che nel corso degli anni sono stati depositati nelle Camere che però non hanno trovato attuazione. C'è dunque un interesse importante a colmare un vuoto che esiste nella nostra legislazione ed è declamato non solo dagli addetti ai lavori, ma anche da tutto il sistema economico nazionale. L'attività di lobby è fondamentale in tutti i Paesi democratici dove c'è libertà di azione". A dirlo Nazario Pagano, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, intervenendo al ‘Forum relazioni istituzionali. Pubblico e privato nei processi decisionali’, in corso a Roma.

"Anche la Corte Costituzionale – ricorda – ha dichiarato che esiste una connessione tra democrazia e attività di lobby perché il legislatore pubblico deve potersi dotare anche di un'attività di portatore di interessi".

"L'attività di lobby – sottolinea – viene vista come un'attività opaca, eppure l'Ocse ha evidenziato una relazione tra la crescita economica di un Paese e l'attività di lobby. Ho chiesto al presidente della Camera a fare un'indagine conoscitiva sull'argomento mettendo insieme circa 30 costituzionalisti ed esperti di Diritto comparato, verificando se le normative esistenti negli altri Paesi siano state utili e quali sono gli eventuali difetti. Il lobbista deve essere libero di esercitare dando garanzie anche al decisore pubblico".