Pago furioso con Amadeus: le parole del cantautore dopo l’esclusione da Sanremo 2022

All’annuncio dei Big di Sanremo 2022 sono seguite numerose critiche, fra cui anche quella di Pago, ex marito di Miriana Trevisan

Anche quest’anno Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre, non farà parte dei Big del Festival di Sanremo. Il cast della nota kermesse canora è stato annunciato nella serata di sabato 4 dicembre 2021 dallo stesso Amadeus, includendo nomi del calibro di Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Elisa ed Emma Marrone, oltre ovviamente a personaggi più recenti come Sangiovanni.

Pago commenta la scelta di Amadeus

Commentando dunque le scelte fatte dal conduttore e direttore artistico, Pago si è detto assai deluso per la sua esclusione dalla competizione canora. In una sessione di domande e risposte con i suoi fan su Instagram, il cantautore sardo si è difatti mostrato assai rancoroso nei confronti dell’intera organizzazione del Festival.

Rispondendo nel dettaglio a un fan che gli aveva chiesto se fosse triste per non aver avuto l’opportunità di cantare all’Ariston, Pago ha affermato di essere abituato alle “porte in faccia”, facendo così delle chiare insinuazioni. L’ex gieffino ha sarcasticamente sottolineato come “quelli del Festival” siano stati coerenti, in quanto la loro scelta ricade quasi sempre sui soliti partecipanti.

Nella medesima occasione, Pago ha anche commentato l’attuale partecipazione della sua ex moglie Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6.

Il cantante si è detto contento del percorso della showgirl che ha sposato nel 2003. I due si sono separati nel 2006, tornando poi insieme nel 2008 e lasciarsi del tutto nel 2013. Dal loro amore è nato Nicola, il loro unico figlio. Pago è del resto già entrato della Casa di Cinecittà qualche settimana fa, proprio per incoraggiare Miriana a continuare a dare il meglio di sé nel reality di Canale 5.