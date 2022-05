Pahor: Mattarella, 'lascia grande vuoto nella cultura europea'**

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una dichiarazione, esprime il suo profondo cordoglio per la morte dello scrittore Boris Pahor. "Voce autorevole della minoranza slovena in Italia, limpida e alta espressione letteraria del Novecento, testimone e vittima degli orrori causati dalle guerre, dal nazionalismo esasperato e dalle ideologie totalitarie, interprete della complessità della storia del suo territorio, lascia un grande vuoto nella cultura europea.

La sua lezione gli è valsa l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce da parte della Repubblica".