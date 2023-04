Un bimbo è nato con due peni perfettamente funzionanti, ma senza ano. Si tratta di un rarissimo caso di diphalli, accaduto in Pakistan. Come si legge dal Journal of Surgery Case Reports, che riporta il caso, le probabilità che avvenga un simile evento sono una su sei milioni. Secondo i medici i peni sono di forma normale, anche se uno dei due è più grande di un centimetro. I medici che hanno seguito il caso a Islamabad riferiscono che il piccolo sia in grado di urinare da entrambi gli organi genitali. Come informa Leggo, al momento i chirurghi hanno deciso di lasciare al piccolo entrambi i peni, ma hanno dovuto effettuare un intervento di colonscopia per praticare un’apertura, affinché il bambino possa espellere le sue feci.

Pakistan, bimbo nasce con due peni: solo 100 casi nella storia

Gli autori dell’articolo pubblicato sul Journal of Surgery Case Reports hanno spiegato che la letteratura medica ha registrato solamente 100 casi di diphallia in tutto il mondo; il primo risalirebbe al diciassettesimo secolo.

La diphallia può portare altre malformazioni

Secondo i medici, l’1% di persone che nascono con diphallia possono presentare malformazioni all’ano o al retto. Non è stato tuttavia specificato se il bimbo nato in Pakistan sia il primo caso al mondo, come suggerirebbe la percentuale in questione.