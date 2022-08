Immane tragedia nel paese asiatico che da settimane sta sopportando pioggie torrenziali che hanno fatto una strage

Un’immane tragedia: in queste ultime settimane il Pakistan sta avendo a che fare con delle piogge torrenziali che hanno già ucciso oltre 900 persone. Questo il tremendo bilancio, purtroppo ancora parziale, delle inondazioni che hanno colpito il paese asiatico e che sembrano per il momento non volere fermarsi.

Dichiarato lo stato di emergenza nazionale

Alla luce della situazione, ancora estremamente complessa da gestire, le autorità del Pakistan sono state costrette a dichiarare lo stato di calamità per via dei gravi allagamenti che hanno messo in ginocchio la nazione.

In base a quanto riportato dall’Autorità Nazionale che gestisce questo tipi di disastri, da inizio giugno sono già 900 le vittime delle inondazioni, fra cui ci sono purtroppo anche 343 bambini.

Gli allagamenti, inoltre, hanno portato al ferimento di oltre 1300 persone. Numeri spaventosi, che sono molto probabilmente destinati a salire nelle prossime ore.

Migliaia di persone hanno perso tutto

I danni causati dalle piogge torrenziali sono incalcolabili. Le autorità hanno confermato che centina di migliaia di persone hanno perso le loro case e che migliaia di chilometri di strade sono andate distrutte a causa della forza devastante dell’acqua.

In base alle prime stime, il 15 per cento della popolazione totale del paese (circa 236 milioni di persone) non hanno più un tetto dove abitare.

Le zone più colpite

Ad oggi, la maggior parte dei danni e dei morti per le alluvioni in Pakistan si concentra nelle aree del Belucistan e nel Sindh, dove da inizio anno è caduto un livellod di pioggia superiore di quattro volte alla media degli ultimi 30 anni.

C’è grande apprensione in particolare per la città di Quetta, capitale del Belucistan, che è rimasta completamente isolata dal resto del paese a causa della distruzione delle infrastrutture.

Le terribili immagini provenienti dal Pakistan

La tragedia è stata raccontata via social da decine di utenti, che su internet hanno caricato foto e video da pelle d’oca. In alcune immagini vediamo decine di persone fuggire dalle loro abitazioni portandosi via tutti i loro averi in spalla, mentre l’acqua li ricopre fino al mento.

In alcuni video si possono inoltre vedere fiumi in piena e ondate di fango che distruggono tutto quello che si trova sul loro cammino. Qui sotto potete recuperare alcuni dei video provenienti dal Pakistan.