Pakistan: partito Khan chiede 'sciopero nazionale', no a violenze

Islamabad, 10 mag. (Adnkronos) – Il partito dell'ex primo ministro pakistano Imran Khan, Pakistan Tehrreek-e-Insaf (Pti), ha convocato per oggi uno ''sciopero nazionale'' contro l'arresto del loro leader avvenuto ieri davanti all'Alta Corte di Islamabad. Lo scrive il sito di Dawn, spiegando che la leadership del Pti ha chiesto alla popolazione di scendere in piazza per protestare contro il ''fascismo crescente'' avvertendo che si sta avvicinando ''il momento decisivo''. Allo stesso tempo ha fatto appello a manifestazioni che siano ''pacifiche'' e a evitare violenze. Questa mattina il Pti, come ha spiegato il suo vicepresidente Fawad Chaudhry, si rivolgerà alla Corte Suprema per contestare la conferma, da parte dell'Alta corte di Islamabad dell'arresto di Khan. Chaudhry ha definito la decisione dell'Alta corte di Islamabad "sorprendente".

I sostenitori del Pti hanno tenuto proteste già ieri in tutto il Pakistan, tra cui a Islamabad, Rawalpindi, Lahore, Karachi, Gujranwala, Faisalabad, Multan, Peshawar e Mardan, ha riferito Geo News. A Karachi, i manifestanti si sono scontrati con la polizia, lanciato pietre contro i veicoli degli agenti e abbattuto i lampioni.