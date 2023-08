Pakistan, tribunale sospende condanna all'ex premier Khan

Milano, 29 ago. (askanews) – Un tribunale di Islamabad ha sospeso la condanna a tre anni di reclusione per l’ex primo ministro pakistano Imran Khan per corruzione, ma ci sono ancora incertezze sul suo rilascio immediato. Uno dei suoi legali, Gohar Khan, ha spiegato di temere che l’ex primo ministro, perseguito in oltre 200 casi, venga immediatamente nuovamente arrestato.

“Siamo ottimisti sul fatto che verrà rilasciato, perché finora non è stato arrestato in nessun altro caso. Non siamo stati informati che sia in arresto in nessun altro caso. Se lo è, dovrebbe essere rilasciato molto presto”, ha dichiarato.

Imran Khan, estromesso dal potere con una mozione di sfiducia nell’aprile 2022, è stato condannato il 5 agosto a tre anni di carcere per corruzione. È stato immediatamente arrestato e trasferito nel carcere della città di Attock, a circa 60 chilometri dalla capitale Islamabad. Per questo motivo, pochi giorni dopo, la Commissione elettorale lo aveva escluso da qualsiasi partecipazione alle elezioni elettorali per cinque anni.