Palù: “I trasporti affollati saranno un punto critico, i più esposti al virus sono gli adolescenti”

Il virologo Palù ha evidenziato i rischi che si correranno con l'avvio dell'anno scolastico: i trasporti affollati rappresenteranno un punto critico.

Il virologo del Comitato tecnico-scientifico e presidente del consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco Giorgio Palù ha affermato che attualmente gli adolescenti sono la categoria più esposta al rischio di contrarre il virus.

Palù sui trasporti affollati

Intervistato dal Corriere della Sera, l’esperto ha spiegato che nella fascia tra 12 e 19 anni la copertura vaccinale è pari al 53,4% con una dose e 29,7% con due dosi mentre in quella 20-29 le percentuali sono rispettivamente 74,5% e 55,8%. Gli studenti delle scuole medie e superiori sono dunque la categoria meno immunizzata e più esposta, tanto che nell’ultima settimana di agosto il più alto tasso di casi (75%) e ricoveri (90%) riguarda i non vaccinati tra 12 e 39 anni.

A far paura, ha sottolineato Palù, sono i mezzi di trasporto pubblico affollati di ragazzi nelle ore che precedono l’inizio delle lezioni. “Si sapeva, eppure non si è provveduto ad aumentare veicoli e corse né ad applicare la turnazione didattica per sfoltire gli assembramenti“, ha accusato. Per mitigare i rischi, ha proposto si potrebbe far sì che i controllori verifichino il rispetto delle misure di sicurezza e si dovrebbero aggiungere sanificazioni e verifiche sui sistemi di trattamento dell’aria.

Palù sui trasporti affollati e le scuole

Quanto alle scuole, dove è presente il rischio di focolai, si dovrebbe garantire un efficace ricambio d’aria con filtri idonei. “Col collega Sebastiani abbiamo collegato l’aumento esponenziale delle infezioni alla riapertura della didattica nel periodo ottobre 2020-febbraio 2021, fenomeno probabilmente scaturito a sua volta dall’affollamento dei mezzi pubblici“, ha spiegato aggiungendo che l’impatto è stato minore nei bambini più piccoli, accompagnati in classe dai genitori.