Palagonia, l’assessore Antonino Ardizzone arrestato per un omicidio risalente al 2017

Antonino Ardizzone, assessore del Comune di Palagonia, è stato arrestato per concorso nell’omicidio di Francesco Calcagno, bracciante agricolo ucciso con cinque colpi di pistola il 23 agosto 2017, nel paese della Piana di Catania.

L’assessore con delega alle Attività ricreative, Sport, Turismo e Spettacolo, è accusato di aver fatto da tramite tra il mandante e alcuni esponenti di rilievo del gruppo mafioso della “Stidda” per il reperimento del killer, in modo da vendicare l’assassinio del consigliere comunale Marco Leonardo, ucciso nel 2016. Le indagini dei militari dell’Arma sono state coordinate dalla Dda della Procura distrettuale di Catania, per cui il delitto “sarebbe stato commesso per agevolare un gruppo mafioso legato alla Stidda e avrebbe collegamenti con l’uccisione, il 5 agosto del 2016, del consigliere comunale Marco Leonardi“.

Palagonia, l’assessore Antonino Ardizzone arrestato: l’omicidio di Francesco Calcagno e di Marco Leonardo

Per l’omicidio di Francesco Calcagno, il 7 settembre 2017 era stato arrestato il presunto esecutore materiale, il 54enne Luigi Cassaro. Per la sua identificazione fu autorizzata la diffusione del video in cui si vedeva un uoo armato inseguire la vittima e scappare. L’omicidio di Marco Leonardo, invece, risale all’ottobre 2016 ed è stato commesso da Francesco Calcagno. Il consigliere comunale era stato ucciso in un bar e poi il killer si era costituito, dichiarando di aver agito per legittima difesa.

Anche in quel caso la dinamica è stata ricostruita grazie ad un video.

Palagonia, l’assessore Antonino Ardizzone arrestato: “Affermare la presenza di un gruppo mafioso”

Il delitto sarebbe stato “uno strumento per affermare la presenza anche sul territorio di Palagonia di un gruppo mafioso vicino alla ‘Stidda’, tradizionalmente operante nell’agrigentino e di cui l’indagato farebbe anche parte” come dichiarato dalla Procura di Catania. Secondo l’accusa, “Ardizzone su richiesta del mandante (da individuarsi tra i soggetti vicini a Marco Leonardo), si sarebbe attivamente adoperato, con l’aiuto di esponenti di rilievo del citato sodalizio mafioso per la ricerca e il reperimento del killer che avrebbe dovuto eseguire materialmente l’omicidio del Calcagno” ha aggiunto la Procura.

Le indagini procedono per individuare altri responsabili.