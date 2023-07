Paura a Matera, palazzina in ristrutturazione crolla in pieno centro: salvi g...

Paura a Matera, palazzina in ristrutturazione crolla in pieno centro: salvi g...

Una palazzina di due piani è crollata a Matera. Gli operai che la stavano ristrutturando erano in pausa pranzo: sono tutti salvi.

Paura a Matera dove una palazzina di due piani è improvvisamente crollata. Lo stabile, momentaneamente disabitato e in ristrutturazione, si trova nel centro cittadino. Al momento del crollo, gli operai che si stanno occupando dei lavori dell’edificio, erano in pausa pranzo. A quanto si apprende, nessuno è rimasto ferito nell’incidente e non ci sarebbe persone intrappolate sotto le macerie.