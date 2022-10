A Frattaminore, in provincia di Napoli, è crollato un palazzo. La struttura era "parzialmente pericolante", come ha detto il sindaco. Il bilancio è positivo.

Tanta paura a Frattaminore, in provincia di Napoli, dove un palazzo è crollato in data 1 ottobre 2022. I passanti hanno ripreso il momento in cui le mura dell’edificio hanno ceduto. Il bilancio del crollo è fortunatamente positivo.

Palazzo crollato a Frattaminore: nessun ferito, era disabitato da anni

Nessun morto nè ferito nel crollo del palazzo a Frattaminore. L’edificio era disabitato e completamente abbandonato in uno stato di degrado. Nessuno si curava di quelle mura e infatti dopo tempo hanno ceduto. Il rumore è stato molto forte ed ha spaventato soprattutto coloro che abitavano nei presso della palazzina. Il video è stato diffuso sui social network ed è diventato virale.

Le parole del sindaco

A parlare del crollo è stato anche Giuseppe Bencivenga, sindaco del comune di Frattaminore.

Bencivenga ha parlato di “fabbricato parzialmente pericolante” ed ha comunicato che sul posto, subito dopo l’incidente, sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona ed hanno tutelato i cittadini. Il sindaco ha poi proseguito dicendo:

“Per evitare quindi danni alle persone c’è stato anche un momentaneo sgombero di alcune persone che vivevano in una parte non crollata. Seguiremo con attenzione”.

Poi ha aggiunto: