Palazzo crollato a Marsiglia, trovati due copri tra le macerie

(Adnkronos) – "Due corpi senza vita" sono stati trovati tra le macerie dell'edificio , hanno annunciato i vigili del fuoco come si legge su lefigaro.fr. "Date le particolari difficoltà di intervento, l'estrazione (dei corpi dal sito) richiederà tempo", hanno dichiarato inoltre i vigili del fuoco.

"L'autorità giudiziaria potrà poi procedere all'identificazione" delle vittime, hanno proseguito facendo sapere inoltre che "un rapporto sulla situazione sarà fatto questa mattina presto".

Durante la conferenza stampa, il sindaco di Marsiglia Benoît Payan ha invitato alla cautela sul numero dei dispersi: "Una nona persona sarebbe scomparsa nel crollo. Ma non possiamo dire con certezza se ci fossero più o meno persone. Ciò che è stato confermato dal pubblico ministero è la scomparsa di otto persone".

"Per tutta la notte i vigili del fuoco marsigliesi hanno continuato il pesante e difficile lavoro di ricerca delle vittime ancora in vita", ha spiegato il sindaco. "L'incendio non è completamente spento", ha aggiunto. "Se ci sono ancora persone vive, devono essere preservate a tutti i costi. Continueremo questo lavoro pietra dopo pietra. C'è ancora speranza e finché ci sarà speranza non ci fermeremo", ha sottolineato.