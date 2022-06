Palazzo Grassi: Ballet des Porcelaines, da Capodimonte a Venezia

Venezia, 29 giu. (askanews) – “Sono davvero felice che Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli, abbia coinvolto anche Palazzo Grassi per accogliere e partecipare al progetto Ballet des Porcelaines, un’opera settecentesca di cui non era stata ritrovata nessuna traccia fino agli anni Duemila e che oggi abbiamo la fortuna di rivedere in una versione riattualizzata grazie al lavoro di ricerca di Meredith Martin della NY University e alla coreografia originale di Phil Chan”.

Lo ha detto Bruno Racine, direttore di Palazzo Grassi a Venezia, che ha collaborato con Capodimonte per portare in Laguna il Ballet des Porcelaines.

“Ospitare nelle sale settecentesche di Palazzo Grassi – ha aggiunto Racine – un’opera così importante dopo la prima tappa nazionale presentata nelle sale del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli, ci inorgoglisce e sancisce l’importanza delle collaborazioni istituzionali e della ricerca storica nell espressione del contemporaneo”.