Palermo, 20enne investita da due auto dopo una festa: è grave

Una ragazza di 20 anni è stata investita da due auto dopo una festa. La giovane è ricoverata in gravi condizioni e si cerca il pirata della strada. La famiglia ha lanciato un appello chiedendo informazioni.

Palermo, 20enne investita da due auto dopo una festa: l’appello della famiglia

Una ragazza di 20 anni è stata investita due volte in pochi minuti. Il terribile incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 novembre, in Sicilia. La giovane è ricoverata in gravi condizioni al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo. La 20enne è stata investita davanti a Villa Bordonaro e ora la sua famiglia sta lanciando degli appelli per riuscire a trovare chi ha commesso il fatto e non si è fermato per prestare soccorso.

“Chi ha visto qualcosa parli, nostra figlia ne ha bisogno” hanno chiesto.

Palermo, 20enne investita da due auto dopo una festa: la ricostruzione

A lanciare l’allarme e chiedere l’intervento del 118 sono stati dei testimoni dell’incidente. Secondo la prima ricostruzione degli agenti dell’Infortunistica, la ragazza aveva partecipato ad una festa in un locale che si trova davanti al Parco della Favorita con un gruppo di amici.

Quando è uscita dal locale erano quasi le 3 di notte. La giovane ha attraversato la strada raggiungendo delle persone ferme sul marciapiede opposto ma in pochi attimi è avvenuto l’incidente.

Palermo, 20enne investita da due auto dopo una festa: cosa è accaduto

La 20enne è stata prima travolta da una ragazza alla guida di una Citroen C3 ed è caduta a terra. L’impatto è stato molto violento, tanto da distruggere il parabrezza.

Mentre era ancora sdraiata sulla strada è arrivata un’auto che l’ha travolta. La persona alla guida di quest’ultima auto non si è fermata a prestare soccorso. Per il momento il pirata della strada non è stato trovato. Gli agenti lo stanno cercando e stanno osservando le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Stanno cercando una Fiat 500 nuovo modello di colore bianco con due ragazze a bordo.