Palermo, alla Feltrinelli nasce nuovo reparto International

Palermo, 17 mag. (Adnkronos) – La Feltrinelli di via Cavour a Palermo cambia volto per ampliare la proposta editoriale a disposizione di lettori e appassionati. Nei prossimi mesi, infatti, a fronte della chiusura dell’area attualmente dedicata alla caffetteria, cresce lo spazio dedicato ai libri con la creazione di una nuova sezione dedicata alla letteratura in lingua originale, "per accompagnare i lettori in viaggi appassionanti oltre confine attraverso prospettive inedite e voci da tutto il mondo". La nuova sezione International Bookshop conterà 2.500 titoli in lingua inglese, francese, spagnola e tedesca. Si rafforza così anche l’offerta complessiva della libreria del centro città, che passa da 42.000 a 50.000 titoli.

Al personale attualmente impiegato nella caffetteria della libreria sarà garantita la prosecuzione del rapporto di lavoro all’interno della rete del Gruppo. “Consolidiamo la nostra proposta culturale adattandola a una città che giorno dopo giorno, anche grazie alle nuove generazioni, dimostra di essere sempre di più un ponte tra diverse culture, un varco aperto oltre i nostri confini,” ha commentato Maria Rizzo, Direttrice della Libreria Feltrinelli di Palermo. “La nostra libreria accoglie ogni giorno tantissimi lettori sempre più interessati a scoprire la letteratura internazionale; a loro intendiamo offrire voci e prospettive sempre nuove, accompagnandoli alla scoperta di territori, lingue e culture anche molto lontani da noi”.