Palermo: assessore Orlando, 'da lunedì al via completamento sottopasso Piazza XIII vittime'

Palermo 14 ott. (Adnkronos) – Lunedì, 16 ottobre avranno inizio le fasi di completamento dei lavori sull’Area del sottopasso di Piazza XIII Vittime, con la sostituzione delle caditoie nella bretella laterale e l’adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche. Lo rende noto il Comune di Palermo. "Si è reso necessario pianificare e coordinare le suddette attività con le attività che verranno realizzate sulla medesima area di cantiere dalla ditta incaricata da Terna Rete Italia S.p.a. per il rinnovo dell’elettrodotto e la sostituzione del cavo interrato – dice l'assessore Salvatore Orlando – Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è di verificare i lavori che le società esterne realizzano sul territorio cittadino e, come in questo caso, unificare per quanto possibile gli interventi al fine di garantire l’esecuzione delle opere a regola d’arte ed il minor disagio possibile per la collettività".