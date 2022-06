Palermo, bimbo di 9 anni in coma dopo aver bevuto metadone

Non si sa ancora come un bimbo di 9 anni, che è in coma, abbia ingerito del metadone . Spunta una bottiglina di tè sospetta. Indaga la Procura di Palermo.

Paura per un bambino che in provincia di Palermo sembra che abbia bevuto il metadone da una bottiglina. Il piccolo, 9 anni, è finito in coma ed è stato trasportato al pronto soccorso in gravi condizioni.

Palermo, bimbo finisce in coma dopo aver bevuto metadone

La vicenda è avvenuta a Pioppo, una frazione del comune di Monreale, nel Palermitano. Il bambino di 9 anni è attualmente ricoverato presso il reparto pediatrico dell’ospedale Di Cristina di Palermo. Trasportato in condizioni quasi critiche, adesso è in terapia intensiva e sembra che stia migliorando. Si apprende da TgCom24 che i genitori del bambino hanno sporto denuncia contro ignoti e la Procura ha iniziato ad indagare.

La bottiglina di tè sospetta

Non è ancora chiaro come un bambino di 9 annni abbia assunto il metadone e come se lo sia procurato.

Stando a quanto hanno riferito i genitori, il piccolo avrebbe accettato di bere una bottiglina di tè freddo offertagli da alcuni ragazzini. Dopo essere rientrato a casa il bambino di 9 anni ha iniziato a sentirsi male fino ad avere le convulsioni. Preoccupato, il bambino, avrebbe poi deciso di raccontare l’episodio della bottiglina di tè ai genitori.