Palermo: bocciata delibera Irpef, Varchi (FdI) 'incapacità Giunta non si scarichi su città'

Palermo, 11 apr. (Adnkronos) – "Il Consiglio comunale ha bocciato la delibera di aumento dell’addizionale Irpef con soli 3 voti a favore, sintomo che la maggioranza che ha sostenuto Orlando non esiste più. La sinistra palermitana è ormai all’angolo e le prossime elezioni ne sanciranno l’uscita di scena".

Lo dice Carolina Varchi, deputato e candidato sindaco a Palermo di Fratelli d’Italia, aggiungendo: "Adesso abbiano almeno il coraggio di portare in Consiglio una delibera che sia in grado di sorreggere il piano di riequilibrio, se davvero son convinti che sia meglio del dissesto per via di questa elemosina che Orlando ha ottenuto da Draghi". "Io credo che vogliano soltanto allontanare il rischio di essere chiamati a rispondere delle proprie responsabilità come amministratori, cosa che il dissesto comporterebbe in automatico – conclude la parlamentare -.

Bene hanno fatto i consiglieri di Fratelli d’Italia a votare contro questa delibera. La nostra posizione è chiara nei confronti degli elettori: no all’aumento delle tasse, l’amministrazione non può far pagare ai cittadini le proprie incapacità".