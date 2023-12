Palermo: Bonanno (Dc), 'Strumenti straordinari per contrastare questa emergenza"

Palermo, 21 dic. (Adnkronos) – "La misura è ormai colma, si è superato ogni limite. Di fronte a problemi ed eventi straordinari, servono misure efficaci ed interventi straordinari". Lo dichiara Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale a Palermo, dopo l'omicidio avvenuto in via Pasquale Calvi. "Questa non è mala movida ma vera e propria criminalità. Vado oltre perché ritengo ci si trovi di fronte, non ad atti criminali estemporanei, ma ad un vero e proprio disegno che mira a destabilizzare il clima in città. Occorre, intanto, che la politica recuperi un clima di serenità e sobrietà, e non mi riferisco soltanto ai gesti plateali di alcuni colleghi, ma anche agli atteggiamenti ostruzionistici di chi, dietro le quinte, strumentalmente vuole far slittare l’approvazione del regolamento movida. Occorre dare risposte immediate, il regolamento movida in tal senso rappresenta uno strumento importante per dare un segnale forte, anche se non sufficiente. Allo stesso tempo, infatti, occorre un intervento concreto da parte del Governo nazionale al quale chiediamo strumenti straordinari per contrastare un fenomeno dilagante. Non bastano 30 poliziotti municipali in più, ma servono risorse per l’assunzione di altri agenti, il potenziamento del numero delle forze dell’ordine in servizio su strada per il contrasto di tali fenomeni e perché no, se dovesse servire, anche l’ausilio dell’esercito. In parallelo auspico che l’amministrazione acceleri l’iter per l’acquisto, come già programmato, di ulteriori videocamere di sicurezza attraverso fondi europei".

"Non basta, però, soltanto una necessaria e forte attività di controllo e repressione, ma serve un approccio multidisciplinare che intervenga sulle cause del disagio sociale che è alla base di tali degenerazioni -dice – Questa mattina ho chiesto al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale una seduta speciale del Consiglio Comunale alla presenza dei componenti del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza” conclude Bonanno “affinché si approfondisca un tema che interessa tutta la città, al contempo però chiediamo ai colleghi che rappresentano i partiti che sono al Governo nazionale di sollecitare l’esecutivo ad apportare azioni straordinarie e urgenti".