Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "Caro Carlo Calenda, noi non stiamo con Lagalla. Se sarà eletto Lagalla, noi saremo all’opposizione. Senza fare inciuci come il tuo a Roma per votare la Raggi a Expo. Sei ossessionato da noi. Ma Italia Viva non sostiene Lagalla: perché dici bugie?".

Così Francesco Bonifazi di Iv replica via twitter ad alcune affermazioni di Carlo Calenda sulle comunali a Palermo.