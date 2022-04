Palermo: Brugnaro, appoggio a Cascio con lista Coraggio Italia'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Come Coraggio Italia sosteniamo convintamente la candidatura di Francesco Cascio a sindaco di Palermo e presenteremo una lista con il nostro simbolo”. Lo annuncia il Presidente di Coraggio Italia Luigi Brugnaro. "Una scelta -spiega- che risponde pienamente alla linea che il partito sta tenendo anche in altre elezioni amministrative: candidare personalità di alto profilo, che siano in grado di trovare la massima convergenza tra gli alleati di centrodestra, e che si mettano a servizio dei cittadini".

"Francesco Cascio, uomo retto e di grande esperienza sia politica che amministrativa, sta lavorando in questa direzione e per questo ha il pieno appoggio di Coraggio Italia. Un centrodestra unito e compatto sotto la guida di Francesco Cascio può finalmente dare a Palermo e a tutti i suoi cittadini una garanzia di crescita e sviluppo, in particolar modo ai giovani, cominciando dalle priorità del lavoro, dell’ambiente, della sicurezza e dello sviluppo sostenibile.

Preparazione, competenza e passione per il proprio territorio: sono certo che insieme al candidato Francesco Cascio, con Coraggio Italia riusciremo ad essere protagonisti di una stagione di rinascita per la città di Palermo, proiettandola nel futuro, dopo 10 anni di amministrazione di centrosinistra".