Palermo, bus turistici protestano e bloccano piazza Indipendenza

Roma, 22 feb. (askanews) – Oltre 100 bus turistici hanno occupato Piazza Indipendenza a Palermo, davanti alla sede della Presidenza della Regione Siciliana.

E’ dall’8 febbraio scorso che le imprese di noleggio pullman private manifestano in tutta Italia contro le misure intraprese dal governo nel dl Sostegni Ter che, a loro giudizio, ignora totalmente la categoria.

Maurizio Reginella, presidente di Abt Sicilia: “Purtroppo a due anni dall inizio della pandemia siamo di nuovo in piazza perché il governo non ha mai varato misure ad hoc per questa categoria che ne risente a tutti gli effetti, ad oggi tutte le spese sono ripartite ma il lavoro è a zero, queste persone sono sull orlo del tracollo e sono disperate”.

Le associazioni chiedono da tempo di incontrare il governo. Ad aumentare la rabbia dei manifestanti, oltre ai mancati ristori, il prezzo del gasolio.

“Inoltre c è il caro gasolio che oggi incide maggiormente sul margine di guadagno di queste aziende che qualora ricominciassero a lavorare devono subire questo macigno enorme a fronte di contratti preesistenti, si andrà incontro alla paralisi del turismo”.