Palermo: 'C'è un uomo armato', panico all'università, Polizia alla ricerca di un uomo

Palermo, 11 ott. (Adnkronos) – Momenti di paura questa mattina, nei pressi della cittadella universitaria di Palermo. Una ragazza ha chiamato la Polizia per denunciare la presenza di un uomo "armato di fucile", seduto davanti alla stazione Palazzo Reale-Orleans, a due passi da viale delle Scienze. Immediatamente sono arrivate diverse pattuglie della Polizia che hanno circondato la zona. Si tratta di un uomo, che come risulta all'Adnkronos, è un volto conosciuto per le forze dell'ordine. Sul posto anche un elicotteri. Uno studente ha anche scattato una foto all'uomo che cammina con quello che sembra un fucile artigianale tra le braccia, a due passi da viale delle Scienze. Sono in corso le ricerche del sospettato.