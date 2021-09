Palermo: Caronia (Lega), 'dibattito chiuso su tram vergogna istituzionale Giunta comunale'

Palermo, 20 set. (Adnkronos) – "Il dibattito "a oratori chiusi" organizzato oggi dall'Assessore Catania è una vera e propria vergogna istituzionale, segno del degrado raggiunto da questa amministrazione comunale sempre chiusa a riccio nella propria realtà virtuale". Così la consigliera comunale della Lega di Palermo Marianna Caronia.

"Un incontro, con ben tredici oratori scelti dall'amministrazione, senza nulla togliere a opinioni e competenze specifiche di ciascuno di loro, non può che essere un "non dibattito", senza alcun confronto con la città e con i cittadini – dice -Se non stupisce che l'Assessore Catania tema di poter ascoltare qualche voce a lui contraria e abbia paura di veder sbugiardate le proprie granitiche certezze, stupisce che il Sindaco, di solito più attento almeno alle parvenze istituzionali, accetti di partecipare pur essendo stato escluso, certo in modo non casuale, il Consiglio comunale in qualsiasi sua articolazione.Siamo alla frutta di un'Amministrazione che non cura più nemmeno le parvenze, che sulle scelte strategiche che determineranno la vita dei cittadini continua a procedere senza alcun dialogo e confronto, ma che certamente non potrà sfuggire al dibattito e alle scelte che il Consiglio comunale farà anche e soprattutto sul folle progetto del Tram nel centro cittadino".