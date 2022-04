Palermo: Cascio (FI), 'Centrodestra in ordine sparso? Vedremo chi arriverà a ballottaggio…'**

Palermo, 15 apr. (Adnkronos) – '"Credo che non rimarrò solo in questa candidatura. Sono convinto che potrò allargare di molto il recinto dell'alleanza. Se il centrodestra arriverà in ordine sparso vedremo chi arriverà al ballottaggio". A dirlo all'Adnkronos è stato il candidato sindaco di Palermo di Forza Italia, Francesco Cascio, aggiungendo: "Un passo indietro? Io sono l'ultimo che ha fatto un passo avanti, quindi eventualmente sarei l'ultimo a farne uno indietro.

Ho sperato sino all'ultimo che gli altri fossero riflessivi e che ci fosse una sintesi, ma non resterò da solo".