Palermo circondata dagli incendi: è emergenza

Palermo, 25 lug. (askanews) – Emergenza incendi a Palermo con roghi che dalla scorsa notte interessano le colline attorno al capoluogo. In particolare sulla montagna di Capo Gallo, il promontorio che sovrasta Mondello, dove sono state evacuate circa 50 famiglie. Situazione d’emergenza anche ad Altofonte, con le fiamme che minacciano il centro abitato. Molte persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni.

Incendi anche nella zona dell’aeroporto Falcone Borsellino che è stato chiuso sino alle 11 per precauzione.

Una donna di 88 anni, in precarie condizioni di salute, è morta nel palermitano, a San Martino delle Scale, perché i sanitari del 118, a causa degli incendi, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, sta seguendo da vicino tutti gli sviluppi: “Palermo è al centro di un attacco di fuoco che in qualche modo la circonda e la condiziona gravemente. Personalmente ho seguito sia presso la discarica di Bellomampo in fiamme, sia presso la zona di Mondello dove il fuoco ha lambito ed attaccato abitazioni. Non solo il dramma dei cittadini ma anche l’intervento delle opere delle squadre di soccorso che sono riuscite nella più parte dei casi a mettere al sicuro le abitazioni”.