Palermo: Colosimo, 'sempre con Caramanna, nessuno deve nascere e restare mafioso'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – "Liberi di scegliere non è una frase, è una scelta a sostegno dei più piccoli che devono conoscere il mondo senza la lente mafiosa della loro famiglia. La commissione antimafia lavora dal suo insediamento con un comitato specifico sul protocollo, per trasformarlo in legge. Anche per questo chi minaccia la dottoressa Claudia Caramanna non raggiungerà alcun obiettivo, lei che svolge il suo ruolo con umanità e passione ci troverà sempre al suo fianco perché nessuno sia costretto a nascere e restare mafioso". Lo scrive su X Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare Antimafia.