Palermo: Di Gangi, 'a tutto c'è un limite, schiaffo a città regalo Lagalla a miliardario giapponese'

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – "Davvero a tutto c’è un limite. Sono i miliardari se vogliono che possono fare regali alle città. Ma che una città in crisi come la nostra, che è stata costretta a fare scelte dolorosissime per questa ragione, decida di regalare tre giorni d’uso del Teatro Politeama ad un milionario in visita per festeggiare il suo compleanno è un gesto di un provincialismo inutile, che non cambierà la vita né le prospettive di investimento del businessman giapponese. Ma che semmai suona come uno schiaffo a chi con fatica lavora nei teatri cittadini, che versano in condizioni certamente non solide sotto al profilo economico, come la stessa Foss che non naviga di certo in splendide acque". A dirlo all'Adnkronos è la consigliera comunale di Palermo di opposizione Mariangela Di Gangi (Progetto Palermo), dopo avere appreso del 'regalo' del sindaco Roberto Lagalla al magnate giapponese a cui è stato ceduto, per la festa di compleanno, a titolo gratuito, per tre giorni il Teatro Politeama Garibaldi di Palermo. Gli altri tre giorni e mezzo sono stati concessi a titolo oneroso per 14 mila euro.