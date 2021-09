Palermo, ex consigliere comunale Rita Vinci e il fratello Francesco morti per Covid

Rita Vinci e suo fratello hanno perso la vita a Palermo a causa del Covid-19. Messaggi di cordoglio dal mondo della politica locale.

Un grave lutto ha colpito il mondo della politica a Palermo: all’età di 65 anni è morta a causa del Covid l’ex consigliere comunale Rita Vinci. Ha perso la vita, sempre a causa del virus, anche il fratello della donna.

Leoluca Orlando, in qualità di sindaco di Palermo, ha annunciato il decesso della donna. “La scomparsa di Rita Vinci mi addolora profondamente. A nome mio e della città di Palermo, con profonda commozione, esprimo vicinanza alla sofferenza dei familiari“, si legge in una nota.

Orlando ha parlato anche di quanto accaduto al fratello della donna che di mestiere faceva il terapeuta. “Il dolore è reso ancora più forte per la contemporanea scomparsa del fratello Francesco, terapeuta innovatore molto apprezzato. Entrambi sono vittime di questa terribile pandemia“.

Rita Vinci era stata eletta nel 2012 con Italia dei Valori: avrebbe compiuto tra poco 65 anni.

Dopo l’esperienza con Italia dei Valori aveva scelto di passare a Mov.139. Un ricordo della donna lo ha scritto anche Giusy Scafidi, responsabile provincia Terzo Settore per Italia Viva. “Abbiamo condiviso un percorso politico e umano che non potrà mai essere dimenticato. Una donna imprenditrice tosta, caparbia come sanno essere tutte le donne. Ma lei lo è stata di più, soprattutto quando te la devi cavare da sola, quando ti devi reinventare ha dato sempre il massimo” ha commentato l’esponente politico.