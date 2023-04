Palermo: I bimbi donano il Circ’opificio ai piccoli pazienti del Di Cristina

Palermo, 4 apr. (Adnkronos) - Una giornata speciale per i pazienti del reparto di Neuropsichiatria pediatrica dell’ospedale Dei bambini- Di Cristina di Palermo. A far visita ai giovanissimi pazienti oggi il Circ’opificio, che con le sue attività di stimolazione psico-sensoriale ha...

Palermo, 4 apr. (Adnkronos) – Una giornata speciale per i pazienti del reparto di Neuropsichiatria pediatrica dell’ospedale Dei bambini- Di Cristina di Palermo. A far visita ai giovanissimi pazienti oggi il Circ’opificio, che con le sue attività di stimolazione psico-sensoriale ha intrattenuto bimbi e ragazzini. Prima si scioglie il ghiaccio ed ecco lo staff del Circ’opificio all’opera con le presentazione e il primo approccio pedagogico e pratico con i bambini. Quindi via alle attività: sorrisi, esercizi di consapevolezza del corpo, dell’equilibrio, del coordinamento ed ecco anche le mamme e lo stesso personale sanitario in prima linea insieme ai pazienti.

A volere l’iniziativa sono stati i piccoli studenti dell’Istituto Sant’Anna di Palermo, che nelle scorse settimane, complici le loro mamme, hanno rinunciato alla paghetta da mettere nel salvadanaio per regalare un momento di svago a dei coetanei meno fortunati. Non a caso é stata scelta la settimana santa, cosicché il dono diventasse una sorpresa di Pasqua. Entusiasta tutto lo staff di Neuropsichiatria, capitanato dal primario Giuseppe Santangelo, con i medici dello staff, la dottoressa Daniela Buffa, che ha avuto l’idea di coinvolgere il Circ’opificio, la dottoressa Renata Pitino e la pedagogista Anna Giordano e gli altri medici, che insieme a praticanti e paramedici hanno partecipato al laboratorio insieme ai pazienti. Sorrisi, capacità di mettersi in gioco, voglia di sperimentare, queste le parole chiave della mattinata speciale del Di Cristina. L’obiettivo dei piccoli studenti del Sant’Anna é stato centrato: rinunciare a qualcosa per dare felicità a chi attraversa un momento meno felice. I bimbi riescono sempre a essere da esempio