Palermo, il Questore consegna ai bambini l'agenda scolastica 'Il Mio Diario'

Palermo, 5 ott. (Adnkronos) – Oltre undicimila bambini delle scuole di Palermo e provincia riceveranno l'agenda scolastica 'Il Mio Diario' realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che ne ha curato la stampa.

La cerimonia di presentazione si è tenuta all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale “Sperone Pertini” di Palermo. E' stato il Questore, Leopoldo Laricchia, a presentare la colorata agenda che accompagnerà gli alunni delle quarte elementari per tutto l’anno scolastico 2022-23. Il progetto, giunto ormai alla nona edizione, anche quest’ anno, ha l'obiettivo di "valorizzare e diffondere la cultura della legalità avvicinando gli studenti delle scuole primarie alle regole poste alla base della convivenza civile".

Nell’anno scolastico 2022-2023, come per il precedente, la città di Palermo è stata scelta, unitamente ad altre province, per la presentazione e la distribuzione dell’agenda scolastica alla cui realizzazione si è dato vita anche grazie alla collaborazione con il Pon Legalità, il Programma Operativo Nazionale gestito dal Ministero dell’Interno e finanziato da fondi europei che sostengono progetti volti a favorire il rafforzamento delle condizioni di legalità per i cittadini e le imprese.

"Durante le fasi dell’inaugurazione, la preside dell’Istituto Comprensivo Statale ”Sperone Pertini”, presidio di educazione alla legalità e riferimento civico in un quartiere cittadino tradizionalmente difficile, ha sposato con entusiasmo l’iniziativa che si propone di accompagnare i giovanissimi studenti in un percorso di formazione ed istruzione che li faccia diventare cittadini consapevoli", spiega la Questura.

Tutte le scuole saranno raggiunte attraverso personale di Polizia degli 8 Commissariati cittadini e dei 5 distaccati in provincia.

L’agenda scolastica, "considerata un valido strumento di supporto alla didattica, attraverso le avventure di Vis e Musa e dei loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta, del pappagallino Gea e con il contributo del topo giornalista Geronimo Stilton che accompagna gli amici della Polizia di Stato nel loro percorso di educazione alla legalità", affronta i temi della salute, dello sport, della cura dell’ ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di Internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni quali il bullismo e il cyberbullismo.

Con le sue iniziative la Polizia di Stato, in adesione al suo fortunato motto “Esserci Sempre”, entra così anche nelle classi e tra i banchi di scuola, sensibilizzando le piccole generazioni a diventare cittadini consapevoli e spiegando loro l’importanza dei valori che sottendono al bene comune.