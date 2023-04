Palermo, il sindaco alla scuola Falcone: spero in un brutto sogno

Palermo, 26 apr. (askanews) – “La scuola e le istituzioni vanno al di là delle singole persone, il messaggio educativo continua, l’impegno delle istituzioni prosegue. Le eventuali responsabilità delle persone sono da accertarsi in altri luoghi e in altre sedi. Bene ha fatto l’amministrazione a provvedere a una sostituzione per rilanciare nel segno della solidarietà tutti insieme quel messaggio edicativo e quell’esempio che serve al quartiere e alla comunità”.

Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dopo l’arresto della preside Daniela Lo Verde. Lagalla ha visitato l’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” nel quartiere Zen di Palermo e ha incontrato il nuovo dirigente Domenico di Fatta.

“Sono sgomento per ciò che viene proposto dalla stampa – ha aggiunto – mi auguro che alla fine possa essere dimostrato nell’interesse della scuola e dei messaggi formativi che abbiamo fatto tutti solo un brutto sogno perché, prima da assessore e poi da sindaco, ho sempre ritenuto l’Istituto Falcone un avamposto di legalità che non può ammettere tradimento”.