Terribile incidente mortale nella notte nel quartiere di Borgo Nuovo, a Palermo. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita nello schianto.

Palermo, incidente a Borgo Nuovo: morto un ragazzo di 21 anni

Agostino Corrao, di 21 anni, ha perso la vita in un terribile incidente mortale avvenuto nel quartiere di Borgo Nuovo, in provincia di Palermo, la scorsa notte. L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte, quando la Fiat Punto bianca che stava guidanto il giovane è andata a schiantarsi contro un palo della linea del tram in largo Mauro De Mauro. La macchina è stata immediatamente sequestrata ed è stata aperta un’indagine per capire la dinamica esatta dell’incidente, le cause della perdita di controllo del mezzo e se sono stati coinvolti altri veicoli.

Momenti di disperazione

Agostino Corrao, nonostante avesse solo 21 anni, era sposato e lascia tre figli piccoli. Quando i parenti sono arrivati in largo Mauro De Mauro, dopo essere stati avvisati dell’incidente, ci sono state scene di grande disperazione. Qualcuno ha colpito a pugni il cofano del furgone di Interventa, la ditta che si occupa della messa in sicurezza delle strade quando avviene un incidente. Dopo lo schianto è stata chiusa via Castellana, per permettere agli uomini dell’Infortunistica della polizia municipale di portare a termine i rilievi.