Palermo: Istituito il Polo Penitenziario Universitario, Micari 'UniPa sempre più inclusiva' (2)

(Adnkronos) – Ad oggi gli Istituti Penitenziari che hanno sottoscritto la scheda di adesione all'Accordo attuativo sono la Casa Circondariale Antonio Lorusso “Pagliarelli” e la Casa di Reclusione Ucciardone “Calogero Di Bona”. Sono attualmente in corso interlocuzioni anche con le case Circondariale di Trapani, Agrigento e Enna.

In particolare, un ex studente di UniPa, ad oggi detenuto a Enna, ha chiesto espressamente di riprendere gli studi all’Università di Palermo. Sulla richiesta si è giunti ad un sostanziale accordo fra i delegati Poli UP di Enna e Palermo.