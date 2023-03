Palermo, l'incontro con l'ex fidanzato della sorella sfocia nel sangue

Un adolescente aveva deciso di incontrarsi con l’ex fidanzato della sorella per avere dei chiarimenti. Il faccia a faccia avrebbe dovuto essere solamente tra loro due, ma entrambi si erano portati degli amici per evitare che l’incontro degenerasse in una rissa. Il tutto ha avuto l’effetto opposto, in quanto l’incontro è alla fine sfociato nel sangue. I ragazzini protagonisti di questa drammatica vicenda risultano essere ancora in età scolare. Avevano deciso di darsi appuntamento a Tommaso Natale, nella zona di via Cardillo, in provincia di Palermo. I due giovanissimi ex cognati sono passati dalle mani ai coltelli.

L’incontro con l’ex fidanzato della sorella è degenerato in una lite

I due giovani si sarebbero dovuti incontrare da soli, ma entrambi hanno deciso di presentarsi con i loro gruppi per sentirsi più sicuri. Come informa FanPage, ad avere la peggio è stato un ragazzo di uno dei due gruppi. Il giovane è stato accoltellato al fianco, accasciandosi in seguito al suolo. Fortunatamente è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Come sta il ragazzino ferito?

Da chiarire come il ragazzino ferito non avesse nulla a che fare con la precitata lite. I soccorritori lo hanno trasportato presso l’ospedale di Villa Sofia dove risulta essere tutt’ora ricoverato. Secondo BlogSicilia.it le sue condizioni sarebbero giudicate gravi dal personale medico.