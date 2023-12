Palermo, Lagalla: "In alcune zone l'esercito sarebbe utile"

Palermo, 15 dic. (askanews) – Emergenza microcriminalità a Palermo. Furti, vetrine spaccate come quella della Rinascente in via Roma, rapine e risse. Qualche giorno fa in via La Lumia un giovane ha anche sparato cinque colpi di pistola in aria al culmine di una rissa. La città siciliana è nella morsa della delinquenza: “Abbiamo moltiplicato i controlli – dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ad Askanews – si sono moltiplicate le sanzioni amministrative, sono nettamente aumentati i provvedimenti di chiusura, ma è chiaro che la copertura di un territorio articolato ed esteso come quello palermitano è difficile. E’ ovvio che le forze in campo dovrebbero e potrebbero essere integrate, in questo evidentemente l’apporto dell’esercito – che per ora è stato disposto solo per l’area della stazione ferroviaria – potrebbe essere uno strumento di deterrenza importante”.