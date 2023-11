Palermo, Lagalla 'regala' tre giorni del Politeama al miliardario giapponese

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha 'regalato' al miliardario giapponese Kaoru Nakajima, che ha deciso di festeggiare il suo compleanno nel capoluogo siciliano, tre dei sette giorni di affitto del Teatro Politeama Garibaldi di Palermo. Come apprende l'Adnkronos, il Comune ha concesso il teatro gratuitamente agli organizzatori dell'evento nei giorni 3, 4 e 5 novembre e "fino alle 16 anche nella giornata del 6 novembre". Mentre per i restanti tre giorni e mezzo, il 30 e 31 ottobre, il 2 novembre e "mezza giornata pomeridiana del 6 novembre, dalle 16 alle 24", è stato pagato un conto di appena 14 mila euro "oltre l'Iva". In particolare, 7 mila euro più Iva sono stati erogati "a titolo di acconto" e la "rimanente quota a saldo entro i dieci giorni antecedenti al primo giorno di disponibilità della struttura".

Il contratto è stato sottoscritto tra la Fondazione dell'Orchestra sinfonica siciliana e la 9PM srl, di James Victor Pallas, con sede legale a Milano, che si è occupata di tutta l'organizzazione del maxi evento, che coinvolge anche il Teatro Massimo di Palermo. Un regalo inaspettato, dunque, per il magnate giapponese, che proprio oggi è stato ospite del primo cittadino, in un brunch offerto a Villa Niscemi, sede di rappresentanza del Comune. "Ho avuto il piacere di ricevere oggi a Villa Niscemi, in visita privata, l’imprenditore giapponese Kaoru Nakajima. È stato un incontro molto cordiale e denso di scambi di opinione sull’Italia e il Giappone, ma si è parlato soprattutto di Palermo e, da sindaco, sono molto soddisfatto di aver constatato come la Città sia molto piaciuta all’imprenditore e ai tanti ospiti giapponesi che in questi giorni stanno visitando le vie del capoluogo e di come abbiano apprezzato l’amichevole ospitalità dei palermitani”, ha detto Lagalla al termine dell'incontro.

Il clou dell'evento del magnate giapponese è previsto poprio per domani, giorno del 73esimo compleanno del miliardario. Intorno alle ore 13 gli invitati faranno il loro ingresso al Teatro Massimo, affittato da Nakajima per una "convention" cui seguirà un concerto, tenuto da Matteo Bocelli, figlio del tenore Andrea, con un break organizzato da Galati catering. Centomila euro invece, il costo per l'affitto del Teatro Massimo di Palermo. La cena di compleanno, prevista sempre per domani, sarà organizzata al Teatro Politeama, dato per tre giorni e mezzo gratuitamente dal sindaco al magnate. Da giorni sono in corso le operazioni di allestimento, tra smontaggio delle poltrone e applicazione di una guaina a protezione del pavimento. Poi l'ingresso di sedie e tavoli, sotto la regia del catering di Giuseppe Galati, per una cena-spettacolo ultra elegante e chic. Il menu sarà composto da piatti tipici siciliani. Proprio come desidera il magnate giapponese.