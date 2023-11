Palermo: Lagalla, 'tre giorni di affitto regalati al magnate giapponese? Accordi stipulati nel 2020'

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – "Leggo da un’agenzia di stampa che il sindaco e la giunta che guidano l’attuale amministrazione comunale avrebbero “regalato” 3 giorni di affitto del Teatro Politeama per le attività dell’imprenditore giapponese Kaoru Nakajima. Spiace constatare che il titolo e il contenuto dell’agenzia siano fuorvianti, in particolare per due ragioni. In primo luogo perché si tratta di accordi stipulati nel 2020 e, dunque, ben precedenti rispetto all’insediamento dell’attuale amministrazione. Inoltre, si tratta di accordi presi da un Cda del Politeama, tra l’altro oggi non più in carica, che aveva, come de resto anche oggi, piena autonomia di determinarsi”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.