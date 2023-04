Palermo: legale preside Zen dopo scena muta al gip, 'ha intenzione di parlare con i pm'

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) – Daniela Lo Verde, la preside della scuola Falcone dello Zen di Palermo "ha intenzione di confrontarsi con i pm". A dirlo ai giornalisti è stato l'avvocato Antonino Reina, legale della preside antimafia finita ai domiciliari per corruzione e peculato insieme con il vicepreside Daniele Agosta. Dopo la scena muta davanti al gip della preside, il legale ha detto: "Ci riserviamo entro la scadenza dei termini, prevista per il 2 maggio di ricorrere eventualmente al Riesame. Oggi di fronte alla grande mole di carte e dell'indagine i miei clienti si sono avvalsi, ma certamente la preside ha intenzione di confrontarsi con i pubblici ministeri". L donna è apparsa in tribunale con un vestito scuro e tirata in volto.