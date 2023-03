Palermo: "L'obiettivo di Tempocasa è creare ricchezza"

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – ''L'obiettivo di Tempocasa è creare ricchezza, tramite tutti gli strumenti che vengono forniti a ogni singolo affiliato''. Lo afferma il presidente, Daniele Palermo, presentato Temporeport 2023. ''Siamo riusciti a ottenere una crescita esponenziale'', arrivando a 4.000 persone e ''a breve faremo un congresso che sarà veramente fantastico'', assicura.

''Questo genererà un sacco di opportunità lavorative, per le persone che sono all'interno, è ricchezza per le famiglie e il futuro di crescere insieme a tutti i livelli, radici solide'', sottolinea Palermo. Radici, precisa, che ''sono legate non solo all'aspetto economico ma anche alla formazione e soprattutto una linea alla quale teniamo particolarmente, che è l'innovazione costante attraverso la digitalizzazione e tuto quello che ne consegue''.

Un altro aspetto fondamentale è la sostenibilità, che "è per noi la ricchezza dell'affiliato''. E' ''la possibilità che questa persona riesca a stare bene economicamente consente a lui e a noi di crescere", sottolinea Palermo. "Quando parliamo di sostenibilità – prosegue Palermo – trattiamo un tema che per Tempocasa è molto importante, motivo per cui le riunioni che facciamo periodicamente durante il corso delle settimane servono proprio da spunto costante per poter fare in modo che tutte le persone all'interno del nostro gruppo riescano a crescere. Le persone – conclude il presidente -possono crescere non solo con un arricchimento economico ma anche con un arricchimento professionale e personale".