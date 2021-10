Una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio. Il figlio dell'ex Presidente del Palermo, Zamparini, è stato trovato morto a Londra. Indaga la polizia.

Palermo, lutto per Maurizio Zamparini: il figlio Armando trovato morto a Londra a 23 anni. Il profilo della vittima.

Armando Zamparini, 23 anni, questo il nome della vittima. Si tratta del quinto figlio del noto Presidente della squadra di calcio siciliana. Il suo corpo è stato trovato nella tarda mattinata di ieri 30 settembre 2021 in una camera d’albergo a Londra, dove il ragazzo viveva successivamente al conseguimento della sua laurea. Le cause sono ancora incerte ma si suppone possa essere stato un arresto cardiaco. La polizia locale ha avviato un’indagine.

Armando era l’unico figlio ed il più giovane nato dal secondo matrimonio di Maurizio Zamparini e la moglie Laura. I due genitori sono stati avvisati dalla polizia londinese del ritrovamento del corpo e si sono immediatamente recati in Inghilterra per il riconoscimento della salma e le pratiche annesse al decesso.

Molti i messaggi di cordoglio, primo tra tutti quello della società amministrata per anni da Maurizio Zamparini: il Palermo Football Club. Nella loro pagina ufficiale in un articolo intitolato “Condoglianze per Armando Zamparini”, viene riportato testualmente: “Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini.

Il ricordo di “Armandino” è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze.“.