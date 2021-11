Palermo, 2 nov. (Adnkronos) – Una giovane calciatrice di Palermo, Vittoria Campo, di 23 anni, è morta dopo un malore mentre si trovava a casa a San Martino delle Scale. Appena due mesi fa era morto, sempre per un malore improvviso, il fratello Alessandro di 25 anni.

Il ragazzo era stato trovato morto in casa a Favignana (Trapani), dove si trovava per lavorare nella stagione estiva. I due i fratelli non soffrivano di alcuna patologia e praticavano sport.