Palermo, maltrattamenti ai danni di pazienti psichiatrici: arresti e sequestri per 6 milioni di euro

La casa di cura in provincia di Palermo dove sono avvenuti i maltrattamenti è stata sequestrata

Maltrattamenti ai danni di pazienti disabili, scoperti dalla Guardia di Finanza di Palermo nell’ambito dell’operazione “Relax”. Eseguite 35 misure cautelari e disposto il sequestro di beni per un valore di oltre 6 milioni di euro

Palermo, maltrattamenti e torture a disabili

“Maltrattamenti e torture ai danni di pazienti psichiatrici, truffa ai danni dell’Asp e corruzione” Questo lo sconvolgente annuncio della Guardia di Finanza di Palermo che ha eseguito 35 misure cautelari e disposto il sequestro di beni per un valore complessivo di 6,7 milioni euro.

Palermo, l’impressionante video dei maltrattamenti

Il video con le immagini delle numerose vessazioni – oltre al testo delle intercettazioni – pubblicato sui canali social della Guardia di Finanza è talmente crudo che molti mezzi d’informazione nel condividerlo, ne hanno sconsigliato la visione ad un pubblico sensibile.

I gravissimi fatti sono avvenuti presso la casa di cura ” Suor Rosina La Grua” a Castelbuono, in provincia di Palermo.

Nel video presso la “Sala relax” – che già qualcuno ha soprannominato “la stanza degli orrori ” e che ha dato il nome all’operazione della Guardia di Finanza – si vedono gli ospiti della struttura sottoposti a veri e propri maltrattamenti che hanno probabilmente aggravato la loro condizione di salute mentale.

Palermo, sequestrata la casa di cura dove avvenivano i maltrattamenti

Da quanto ha anticipato il Corriere della Sera, dieci indagati sono stati portati in carcere, per sette sono scattati gli arresti domiciliari, cinque sono stati sottoposti all’obbligo di dimora nel comune di residenza e tredici sono destinatari della misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali per un anno. Il gip ha anche disposto il sequestro della casa di cura e, come già accennato, di disponibilità finanziarie per un valore di oltre 6,7 milioni di euro.