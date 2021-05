Palermo: minacce a due reporter, denunciate due persone

Palermo, 30 mag. (Adnkronos) – La Polizia di Stato, ha denunciato due palermitani ritenuti i presunti responsabili di una violenza privata ai danni di due giornalisti-fotorporter. Gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccoroso Pubblico, venerdì scorso sono intervenuti in via Giotto dove due giornalisti – fotoreporter, avevano riferito di essere stati aggrediti da due uomini presenti sul posto.

Uno dei giornalisti, sentito sul posto dagli agenti, ha raccontato di essersi recato in quel luogo, unitamente alla collega, per realizzare un servizio fotografico a seguito di recenti fatti di cronaca che avrebbero coinvolto l’attività commerciale “Oceania”. Durante tale reportage si sarebbe avvicinato ai due fotografi un uomo che con fare, a loro dire minaccioso, gli avrebbe intimato di cancellare le foto in quanto in alcune di esse appariva la sua persona.

In un primo momento il fotografo si sarebbe rifiutato di cancellarle precisando che le foto erano state scattate durante l’esercizio della propria professione e avrebbe detto all’uomo di allontanarsi e lasciarlo andare via, ma costui lo avrebbe trattenuto impedendogli di allontanarsi. Il Commissariato “Zisa- Borgo Nuovo” ha già deferito i due presunti aggressori per il reato di violenza privata.