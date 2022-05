Palermo: Minardo, 'anche Lega su Lagalla, bene candidatura unitaria e vincente'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Ci sarà anche la Lega a sostenere Roberto Lagalla a Palermo. Lo dice all'AdnKronos Nino Minardo, segretario in Sicilia della 'Lega – Prima l'Italia', confermando che il partito di Salvini appoggerà il candiato centrista per la successione a Orlando, come appena annunciato da forza Italia.

"E' quanto – spiega – auspicavamo già da diversi giorni" puntando a "una proposta unitaria, la candidatura di Lagalla è autorevole e di grande equilibrio, uno nome vincente per poter ridare lustro a Palermo dopo lo sfacelo di Orlando".

Poi spiega che l'accordo su Lagalla non prevede condizioni sul candidato alla Regione del centrodestra né veti neanche sul nome di Musumeci: "Come abbiamo già detto faremo successivamente questa riflessione, responsabilmente" in vista di "una candidatura unitaria senza preclusione o pregiudizi verso alcuno".