Palermo: Monti (Autorità portuale), 'Non farò mai politica, faccio il manager'

Palermo, 13 ott. (Adnkronos) – "Io non farò mai politica nella mia vita, non è il mio interesse. Faccio il manager e sono a disposizione della politica. Sono stato nominato da poco ad di Enav e nominato presidente dell'Autorità portuale della Sicilia Occidentale. Cerco sempre di conseguire gli obiettivi che mi sono prefissato. Non sarei in grado di fare politica, ognuno deve sapere i proprio limiti". A dirlo è il Presidente dell'Autorità portuale della Sicilia occidentale Pasqualino Monti che oggi inaugurerà con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il molo trapezoidale.