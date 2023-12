Palermo: omicidio Celesia, riunione straordinaria in Prefettura

Palermo: omicidio Celesia, riunione straordinaria in Prefettura

Palermo, 21 dic. (Adnkronos) - Dopo l'omicidio della scorsa notte a Palermo, si è riunito in Prefettura, in via straordinaria, il Comitato ordine e sicurezza, presieduto dal Prefetto Massimo Mariani. Presenti, oltre al prefetto Mariani, il questore Maurizio Vito Calvino, il Comandante pr...