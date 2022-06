Un paziente al Pronto Soccorso dell'ospedale di Palermo ha aggredito il medico perché era esasperato dall'attesa. L'uomo è stato denunciato.

Lunedì 20 giugno 2022, intorno alle 22, al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, un paziente ha aggredito un medico perché era stanco di aspettare. L’uomo è stato denunciato.

Palermo, paziente aggredisce medico del Pronto Soccorso

Lunedì 20 giugno, intorno alle 22, all’ospedale Villa Sofia di Palermo, un paziente ha aggredito uno dei medici di turno, con una testata sul naso. L’uomo ha spiegato che era stanco di aspettare. Secondo una prima ricostruzione, il medico era in una delle sale visita, quando un gruppo di persone è entrato. Uno degli aggressori, un 50enne, ha colpito il medico sul volto, rompendogli il naso. L’uomo si trovava al Pronto Soccorso da mezzogiorno.

Sono subito intervenute le guardie giurate della Mondialpol, in servizio in ospedale, e la polizia. Il paziente è stato denunciato.

La nota dell’azienda ospedaliera

“L’azienda condanna con fermezza qualsiasi tipo di violenza nei confronti del personale sanitario. Non è tollerabile mai la violenza nei confronti del personale sanitario. La direzione strategica esprime solidarietà al medico aggredito e si riserva costituzione di parte civile in eventuali procedimenti che dovesse instaurare la parte offesa” si legge in una nota diramata dalla direzione strategica dell’azienda ospedaliera di Palermo.