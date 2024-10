Palermo: Principe Alberto di Monaco all'inaugurazione del congresso Ciesm

Palermo, 14 ott. (Adnkronos) – Il principe Alberto II di Monaco parteciperà oggi all'apertura del 43esimo congresso della Commissione Internazionale per l'Esplorazione Scientifica del Mar Mediterraneo (Ciesm) che si terrà oggi nel capoluogo siciliano e vedrà impegnati 400 ricercatori provenienti da 23 nazioni. Ieri il principe di Monaco è stato accolto a Palazzo Chiaramonte-Steri dal rettore dell'Università di Palermo Massimo Midiri. Presenti Anne Eastwood, ambasciatrice di Monaco in Italia, la direttrice generale della Ciesm Laura Giuliano, e da Tidiani Couma, Delegato Nazionale di Monaco. Il principe ha presieduto l'incontro alla presenza dei componenti della delegazione, per fare il punto "sulle recenti attività della Ciesm ed esplorare nuove opportunità per rafforzare la cooperazione scientifica sulle questioni marittime nel Mediterraneo". Al termine dell'incontro, il Principe e la sua delegazione hanno visitato Palazzo Steri.